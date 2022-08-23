Gündem Silivride Kaymakamlık binasındaki iki polise bıçaklı saldırı
İSTANBUL

Silivri'de Kaymakamlık binasındaki iki polise bıçaklı saldırı

Silivri’de Kaymakamlık binasında elinde bıçakla görevli polislere saldıran şahıs etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Silivri’de polise yönelik saldırıya ilişkin olarak "Bildiğimiz bir tip, arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Silivride Kaymakamlık binasındaki iki polise bıçaklı saldırı
Yaralı polis ve saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 11.00 sıralarında Silivri Kaymakamlığı’nda yaşandı. Satırlı ve bıçaklı bir saldırgan, Kaymakamlıkta görevli polis memurlarına saldırdı. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis ve saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

BAKAN SOYLU: AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri’de katıldığı program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu Silivri’de polise yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin olarak, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri’nin (BÖF) iki üç sefer görüştüğü o zaman da tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan, son zamanlarda da Halis Bayancuk denen bir gruba iltisak etmeye çalışan bir tip. Arkadaşlar gereğini yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.


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