Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı

Hayat

LGBT küresel tehdit: Dine ve aileye saldırı

LGBT’liler, ABD’deki son protestolarda İncil ile top oynadı, İncil’i klozete attı. LGBT lobisi İslâm, Yahudilik ve Hristiyanlık eşcinselliği yasakladığı için aslında her üç dine saldırıyor. Türkiye’de de İslam ve Kabe’ye yönelik hakaretler yoğunlaştı. Lobinin diğer hedefi aile… Birçok ülkede aile karşıtı eşcinsel ‘modern birliktelikler’ okul müfredatlarına sokulmak isteniyor.