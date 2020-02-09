Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı: Bina içinde çok sayıda patlayıcı bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, adliyede hizmetli olarak çalışan bir şahıs dün saat 23.00 sıralarında, Silopi C. Başsavcısını telefonla arayarak ihbarda bulundu. Hizmetli, Silopi Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev ifa eden B. Ç. isimli şahsın yaklaşık 4 ay önce definecilik amaçlı 45 adet kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcı madddeleri internet üzerinden kendisine temin ettirdiğini ve B. Ç.’nin patlayıcı maddeleri Silopi Adliyesinde oluşturulan boşluklara yerleştireceğini öğrendiğini söyledi.

Tespit edilen oluklardan biri.

Kiriş noktalarında oluklar olduğu tespit edildi

Bunun üzerine uzman ekipler adliyeye intikal ederek, Bilgi İşlem odasında yer gösterme sonucu incelemeler yaptı. İnceleme sonucu 44X100 gr patlayıcı madde, siyah bir poşet içerisinde kutunun içinde bulundu. Ayrıca adliyenin muhtelif kiriş noktalarında çok sayıda oluk bulunduğu tespit edildi.

İHA Adliyenin muhtelif kiriş noktalarında çok sayıda oluk bulundu.

Olayla bağlantısı olan kişiler, Silopi TEM Büro Amirliğince yakalandı.

Olayla bağlantısı tespit edilen: E. A., B.Ç., B.Y., F. Y., M. Y. T., A. Ç. isimli şahıslar Silopi TEM Büro Amirliğince yakalandı. Silopi Adliyesi Yazı İşleri Müdürü B. Ç. isimli şahsın ise ikametinde yapılan aramada alimünyum folyo içerisine sarılı vaziyette 1 adet patlayıcı madde, 3 balya halinde toplamda 29.805 Amerikan Doları bulundu.

Başka suç unsuruna rastlanılmaması üzerine ikamet aramasına son verildi.