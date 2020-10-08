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Gündem Silvanda Sultan 1 Kılıçarslanın mezar yeri tespit için çalışmalara başlandı
DİYARBAKIR

Silvan’da Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezar yeri tespit için çalışmalara başlandı

Silvan’da Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezar yeri tespit için çalışmalara başlandı

Diyarbakır’da, Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespit edilmesi için komisyon kuruldu. Komisyon kurulu üyeleri Silvan'a gitti. Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başlanıldı.

Haber Merkezi İHA
Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başlanıldı.
Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başlanıldı.

Anadolu Selçuklu Devletinin büyümesinde ve 1. Haçlı Seferinde Haçlılara karşı mücadele verilmesinde önemli bir yere sahip olan Sultan 1. Kılıçarslan’ın Silvan’daki mezar yerinin tespiti için komisyon kuruldu. Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız başkanlığındaki komisyonda Prof. Dr. İrfan Yıldız, Doç. Dr. Oktay Bozan, Doç. Dr. Aytaç Çoşkun ve Dr. Öğr. Üyesi M. Salih Erpolat yer aldı.

Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başlanıldı.

Tespit için çalışmalara başladılar

Komisyonun kurulmasının ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve komisyon üyeleri, tarihi kayıtlara göre Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezarının bulunduğu Diyarbakır’ın Silvan ilçesini ziyaret etti. Rektör Karakoç ve beraberindekiler Silvan Meslek Yükselokulu ve Silvan Kaymakamlığını ziyaret ettikten sonra Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başladı.

Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başlanıldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç’un da bizzat iştirak ettiği çalışmada Silvan’daki tarihi mezarlıklar gezilerek, mezarların kitabeleri incelendi.

Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başlanıldı.

Sultan I. Kılıçarslan’ın mezar yerinin tespiti için çalışmalara başlanıldı.
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