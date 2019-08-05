Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun ortak açılışını, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte açılış kurdelesini keserek gerçekleştirdi

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren Bursa-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Bursa-İzmir Otoyolu Badırga Mevkii'nde gerçekleştirilen, "Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarının alametifarikalarından birinin de "ulaşım meselesi" olduğunu söyledi.

Geçen 17 yılda yaptıkları hizmetler, yatırımlar, gerçekleştirdikleri reformlarla Türkiye'yi egemenliğini gerçek anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdiklerini belirten Erdoğan, bugün maruz kalınan onca saldırıya, tuzağa, tehdide, şantaja rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olmasını, geçen 17 yılda yapılanlara borçlu olduğunu söyledi.

KARŞI TARAFIN SAFINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkınma planını eleştirmek adına "milli gelirin 10 yıldır artmadığını" iddia ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin milli geliri, biz iktidara geldiğimizde Bay Kemal 236 milyar dolardı. Biz, bu rakamı hamdolsun 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkardık. Peki 2013 yılından sonra ne oldu da bu yükseliş süreci durdu, hatta kurdaki oynaklık sebebiyle kağıt üzerinde de olsa geriledi? Bu ülkede yaşayan herkes, Türkiye'nin 2013 yılından bugüne kadar hangi badirelerden geçerek geldiğini iyi bilir. CHP Genel Başkanı tüm bu badirelerde ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının değil, karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi kavrayamıyor.

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HİÇ MİLLETİN YANINDA OLMADI

Bu zat, Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle beraber Ankara'dan İstanbul'a yol yürüyordu. Ve 15 Temmuz gecesi, ben daha henüz havalimanına inmemiştim saat 23.15, bu zat havalimanında tankların koruması altında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyordu. Bölücü terör örgütü çukur eylemleriyle ülkemizin birliğine saldırdığında, teröristlere 'barikatları kuran arkadaşlar' diye sesleniyordu. Hiçbir zaman milletin yanında olmadılar.

Türkiye DEAŞ'a ve onun üzerinden ülkemize karşı kurulan kumpasa direnirken, bizi ısrarla bu oyunun içinde göstermeye çalışıyordu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini başlattığı saatlerde o tankların açtığı yoldan güvenli bir eve gitmekle kalmayıp bir de utanmadan, sıkılmadın 'oteller o akşam müşteri almıyor' diyordu. Uzunca bir süre 'tiyatro, mizansen' diyerek darbecileri koruyordu. Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağında engellemek için harekete geçtiğimizde 'sakın ha Afrin şehir merkezine girmeyin' diye bize gözdağı vermenin peşindeydi. Biz dinlemedik, Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir."

BİR YERE KADAR SABREDERİZ

"Biz, bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var." diyen Erdoğan, muhalefetin, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alma sürecinde maruz kaldığı onca tehdide karşı sessiz kalarak alenen karşı tarafın yanında yer aldığını söyledi.

Bugün bir tarih yazıyoruz

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün bir tarih yazıyoruz ve öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul’u İzmir’e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret otoyolu projesini başlattığımızda bu her konu gibi, bu işi de eleştirenler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Bunun adı da BOT, yap-işlet-devret, senin aklın buna ermez Bay Kemal, anlamazsın bu işlerden. Sana SGK’yı verdiler batırdın ve hastaneleri yönetemedin.”

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DÜNYADA SAYILI KÖPRÜLERDEN BİRİ

Proje içerisinde yer alan Osmangazi Köprüsü’nün dünyada sayılı köprülerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, projenin pek çok etabını tamamlandıkça hizmete açtıklarını, bugün de kalan 192 kilometrelik bölümü açarak toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını ifade etti. Ziya Paşa’nın “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” ifadelerini aktaran Erdoğan, “Biz eserlerimizle anılacağız.” dedi.

PROJE GEBZE’DEN BAŞLIYOR

Projenin Anadolu Otoyolunun Gebze ayrımından başlayıp, Dilovası-Hersek Burnu arasındaki Osmangazi Köprüsüyle Körfez’in diğer yakasına geçtiğini, Yalova’dan Bursa Çevre Yolu’na, oradan Balıkesir ve Manisa’ya bağlandığını ve son olarak İzmir Çevre Yolu’nda hedefine vardığını anlatan Erdoğan, otoyolun buradan da İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarına ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninin ardından otoyolda makam aracını kullandı.

SIRADA ÇANAKKALE VAR

Erdoğan, “Bu viyadükler, bu tüneller öyle kolay yapılmadı, dağları kolay aşmadık, ama biz Ferhat olduk Ferhat. Dağları deldik Şirin’e ulaştık. Böylece İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmenin yanında, yolu da 100 kilometre kısaltıyoruz. İleride inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otobanını da bu yolla birleştireceğiz.” dedi.

Faiz daha da inecek enflasyon düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bölgemiz, ülkemizin milli gelirinin yüzde 64’ünü üretiyor, dile kolay. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar liradır. İş bilenin kılıç kuşananın. Laf ola beri gele yok, iş üretiyoruz. Bu yol sayesinde turizm hızlanacak, sanayi hızlanacak, ticari faaliyetler de aynen hızlanacak, ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadadır.” dedi.

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HEMEN YATIRIM YAPIN

Erdoğan, şöyle devam etti: Biz ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve geleceğini düşünüyoruz. 2013’ten bugüne kadar Türkiye’nin yaşadığı meseleler herhangi bir ülkenin başına gelse düştükleri yerden kalkamazlardı. Biz Allah’ın yardımı milletimizin desteği ile bunların süresinden geliyoruz. Pençe 1’i, Pençe 2’yi takip ediyorsunuz değil mi? Birer birer yok ediyoruz. En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek enflasyon da düşecek. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Hemen yapın. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi duyuruyor. 50 milyonun üzerine çıktık turist sayısında. Buraya gelmeden yapamıyorlar.

EKONOMİ BOMBASI ELLERİNDE KALDI

İhracatımız yıllık 170 milyar doları geçti. Cari açığımız 2,4 milyar dolara 58 milyar dolardan geriledi. Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız, hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var hemen yapın. Suriye’den Doğu Akdeniz’e ülkemizin hakkını korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Bakanlarımız, kurumlarımız Türkiye’ye hedeflerine ulaştırmak için çalışacak. Önümüzdeki 1 yılı geride bıraktığında yeni şahlanış dönemine gireceğiz.”

29 EKİMDE TEMEL ATTIK

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, “(Yol medeniyet) diyoruz, boşuna söylenmiş laf değil. ‘Gidemediğin yer senin değildir.’ boşuna söylenmiş laf değil. Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yollar böldük, Türkiye’yi birleştirdik” dedi. Yıldırım, “Daha dün gibi aklımda, 29 Ekim 2010, Dilovası’nda yağmurlu ve bereketli bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık. Siz o dönemde Başbakandınız, ben de Ulaştırma Bakanıydım. Bugün 4 Ağustos 2019, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.

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AK Parti’nin kapısı her fikre açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da AK Parti Bursa İl Başkanlığı teşkilat yemeğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, AK Parti’nin kapılarının ne kadar aykırı olursa olsun bütün fikirlere açık olduğunu söyledi. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: Şimdi önümüzde 4 - 5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti’nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır.

GÜÇ BİRLİĞİNE DEVAM

Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti’de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti’nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071’e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz. Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti’nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle yürüyeceğiz. Ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

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