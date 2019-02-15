Gündem Şimdi de güven krizi
POLİTİKA

Şimdi de güven krizi

CHP'de şimdi de güven krizi çıktı. Genel Merkez, meclis aday listelerinin ilçe başkanlıkları tarafından seçim kurullarına teslim edilmesine engel koydu. Parti tabanı, bu kararı "Örgütlere güven sıfır" şeklinde yorumlandı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Aday krizinin yaşandığı CHP'de yerel seçimlere doğru yaklaşılırken çatlak daha da derinleşiyor. Örgütle arasına büyük mesafe koyduğu belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart seçimlerinde bu makası iyice açtığı iddia ediliyor.

BAŞKANLARI ENGEL

Parti Meclisi'nden aldığı yetkiyle kendine yakın isimleri aday olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalara bir yenisini daha ekledi. CHP Genel Merkezi, teşkilatlara dikkat çeken bir genelge gönderdi. Genelgeyle belediye meclis aday listelerinin ilçe başkanlıkları tarafından ilçe seçim kurullarına teslim etmesi engellendi.

TESLİMATI KİM YAPACAK?

  • Genelgede, ilçe başkanlıklarının meclis üyesi listesi teslim yetkilerinin alındığı belirtildi. Genel Merkez tarafından belirlenen kişilerin, seçim kurullarına bildirilecek isimleri teslim edeceği kaydedildi. İlçe başkanları, ilçe seçim kurullarına belediye meclis üyelikleri listesini veremeyecek. Genel Merkez'in bu kararı tabanda tepkiyle karşılandı. Tabanda Kılıçdaroğlu'na "CHP hiçbir zaman bu duruma düşmemişti. Örgütlere güven sıfır" ifadeleri ile tepki veriliyor.

CHP’li belediyeler batakta
GÜNDEM
CHP’li belediyeler batakta
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