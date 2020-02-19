Şimdi de Yozgat'ta ortaya çıktı: Veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

Yozgat'ın Köseoğlu Mahallesi'nde Osman Kürekçi’nin işlettiği bakkala gelen bir vatandaş yaptığı davranışla mahalle halkını ve bakkalı şaşırttı. Kimliği öğrenilemeyen vatandaş, bakkalın veresiye defterini satın alarak mahalle halkının bakkala olan borcunu ödedi. Yaklaşık 7 bin 500 lira borcu ödeyen hayırsever, yaptığı davranış ile mahalle halkının gönlünü kazandı. Hayırseverin kim olduğuysa mahalle halkı tarafından merak ediliyor.

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Hayırseverin kim olduğuysa mahalle halkı tarafından merak ediliyor.

Köseoğlu Mahallesinde bakkal işleten Osman Kürekçi, “Geçen günlerde sabah saatlerinde normal bir vatandaş geldi selam verdi, ’veresiye defterine bakabilir miyim’ dedi. ’Bak, ne yapacaksın’ dedim, ’hesapla ödeyeceğim’ dedi, ikimiz hesapladık hesapladığımız sayfaları yırtıp aldı parasını ödedi çekti gitti. Burada oturan normal gelirli vatandaşlar var. Yaklaşık 20-25 kişinin hesabını ödedi. Bu vatandaşı hiç görmedim yeni gördüm Türkiye geneli geziyormuş bize de denk geldi. Allah razı olsun borcu olan vatandaşlar sevindi hepsi de. Arkasından Allah razı olsun dediler. Mahalleliler sordular bana kim ödedi diye ama tanımıyorum diyorum ödeme yapan bu şahıs merak konusu oldu” diye konuştu.

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Mahalle sakinlerinden Bayram Ekici, “20 yıldır bu mahallede oturuyorum ilk kez böyle bir durumla karşılaştım bizlerde kim olduğunu merak ediyoruz. Allah razı olsun borcu olan vatandaşların borçlarını kapatmış gitmiş. Allah razı olsun adamdan kimse garibanların borcunu ödedi, ben emekliyim benim de borcum falan yok ama adam ödemiş. Mahalleliler olarak çok merak ediyoruz kim olduğunu bilmiyoruz tanımıyoruz” dedi.

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