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TEKİRDAĞ

Simsiyah akan Çorlu Deresi, ağır koku yayıyor - Tekirdağ haberleri

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, son günlerde endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya başladı. Havaların ısınmasıyla çevreye ağır kokular yayan derenin çevresinde oturanlar, pandemi döneminde zor durumda kaldıklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Simsiyah akan Çorlu Deresi, ağır koku yayıyor - Tekirdağ haberleri
Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.

Trakya'da, kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya başladı. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Çorlu Deresi'nin geçtiği Sağlık Mahallesi'ndekiler, yıllardır kirlilik yaşanan derede önlem alınmasını istiyor. Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.

Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya başladı.
DHA
Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya başladı.

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Mahalleli, havaların daha da ısınmadan sorunlarına çare bulunmasını isteyerek, ağır kokular nedeniyle evlerinde oturamadıklarını, pencereleri açamadıklarını ve özellikle kısıtlamaların olduğu pandemi döneminde zorluk çektiklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.
DHA
Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu Deresi'nin endüstriyel atıklarla kirlendiğini belirtti.

Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.
DHA
Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.

Bölgede Ergene Nehri'ni besleyen dereler bulunduğunu ve Çorlu Deresi'nin de bunlardan biri olduğunu belirten Tecer, şunları söyledi:

  • "Bu bölge hem tarımsal faaliyetlerin hem endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu bölgedir. Pandemi devresinde geçen yıl bu zamanlarda endüstriyel faaliyetlerde kısıtlama meydana gelmişti. Bu kısıtlamanın oluşmasıyla pandemi sürecinde endüstriyel faaliyetler de azaldığından atık suların miktarında azalma meydana gelmişti ki bu bölgede özellikle Velimeşe, Çerkezköy ve Türkgücü gibi OSB'lerde yüzde 54'e varan atık su deşarjında azalma meydana gelmişti. Bu da bir anlamda doğanın kendi kendini temizlemesi için fırsat olmuştu o zamanlarda. Geçen günlerden bugüne kadar endüstriyel faaliyetlerin de artmasıyla yine pandemi devam ediyor ama endüstriyel faaliyetlerdeki kısıtlamalar ortadan kalktı. Dolayısıyla tam kapasite çalışmasa bile sanayi tesisleri eski kapasitelerine ulaşmış durumdalar. Bu da doğal olarak Ergene Nehri'ni besleyen dereler üzerinden atık su kirliliğini oluşturmaya devam ediyor."

Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.
Havaların ısınmasıyla simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı.

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