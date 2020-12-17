Sinan Akçıl Ayda bebek ile sohbetini anlattı: Sinan Abi bizim evimiz kırıldı dedi Şarkıcı Sinan Akçıl İzmir depreminden kurtulan Ayda bebek ile konuşmasını anlattı. Akçıl o anları bu sözlerle anlattı: Ayda, “Sinan Abi” dedi. Ben orada eridim zaten. “Sinan Abi bizim evimiz kırıldı” dedi. Bu beni çok etkilemişti. Zor zamanlardı. Azerbaycan’a çok desteğim. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi.

Haber Merkezi 17 Aralık 2020, 17:13 Son Güncelleme: 17 Aralık 2020, 17:27 DHA