Sinan Akçıl Ayda bebek ile sohbetini anlattı: Sinan Abi bizim evimiz kırıldı dedi

Şarkıcı Sinan Akçıl İzmir depreminden kurtulan Ayda bebek ile konuşmasını anlattı.AYDA BEBEĞİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Katıldığı bir canlı yayında Ayda bebeğin doğum gününü kutlayan Sinan Akçıl, ”Aydacığımın bugün doğum günü. İzmir’de 80 saatten fazla enkaz altında kalan Ayda’nın doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyorum. Babacığı Uğur Abi’nin ellerinden öpüyorum. Abisinin gözlerinden öpüyorum. Çok tatlılar. Melek olmuş annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Çok özel anlardı. Ayda, “Sinan Abi” dedi. Ben orada eridim zaten. “Sinan Abi bizim evimiz kırıldı” dedi. Bu beni çok etkilemişti. Zor zamanlardı. Azerbaycan’a çok desteğim. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi” dedi.