Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sinan Akçıl Ayda bebek ile sohbetini anlattı Sinan Abi bizim evimiz kırıldı dedi
İZMİR

Sinan Akçıl Ayda bebek ile sohbetini anlattı: Sinan Abi bizim evimiz kırıldı dedi

Şarkıcı Sinan Akçıl İzmir depreminden kurtulan Ayda bebek ile konuşmasını anlattı. Akçıl o anları bu sözlerle anlattı: Ayda, “Sinan Abi” dedi. Ben orada eridim zaten. “Sinan Abi bizim evimiz kırıldı” dedi. Bu beni çok etkilemişti. Zor zamanlardı. Azerbaycan’a çok desteğim. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi.

Haber Merkezi DHA
Sinan Akçıl Ayda bebeği ziyaret etmişti.
Sinan Akçıl Ayda bebeği ziyaret etmişti.

Şarkıcı Sinan Akçıl İzmir depreminden kurtulan Ayda bebek ile konuşmasını anlattı.

AYDA BEBEĞİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Katıldığı bir canlı yayında Ayda bebeğin doğum gününü kutlayan Sinan Akçıl, ”Aydacığımın bugün doğum günü. İzmir’de 80 saatten fazla enkaz altında kalan Ayda’nın doğum günü. Buradan doğum gününü kutluyorum. Babacığı Uğur Abi’nin ellerinden öpüyorum. Abisinin gözlerinden öpüyorum. Çok tatlılar. Melek olmuş annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Çok özel anlardı. Ayda, “Sinan Abi” dedi. Ben orada eridim zaten. “Sinan Abi bizim evimiz kırıldı” dedi. Bu beni çok etkilemişti. Zor zamanlardı. Azerbaycan’a çok desteğim. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şarkıcı Sinan Akçıl minik Ayda'yı ziyaret etti
OYNAT 00:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şarkıcı Sinan Akçıl minik Ayda'yı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan minik Ayda'yı ziyaret etti. Daha önce minik Ayda'nın eğitim masraflarını karşılamak istediğini belirten Akçıl, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ayda'nın tüm Türkiye'ye mesajı var,
OYNAT 00:45
Ayda'nın tüm Türkiye'ye mesajı var, "Ben iyiyim beni merak etmeyin"
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin 91'inci saatinde bulunduğu Rıza Bey Apartmanı'nın 1'inci katından mucize eseri çıkarılan Ayda taburcu oldu. Depremin sembol ismi minik Ayda Gezgin, kendisini kaydeden kameraya, 'Beni merak etmeyin. Ben iyiyim' mesajını verdi.


Abone Ol Google News
Önce kendinisonra Arap dünyasını ateşe verdi

Önce kendini
sonra Arap dünyasını ateşe verdi

Muhammed Buazizi, 10 yıl önce ​'Arap Baharı'nın ateşini yaktı.
Kabul edilebilir değil

'Kabul edilebilir değil'

​​Bakan Koca'dan görevden alınan başhekim hakkında açıklama.
Görevden alındı

Görevden alındı

Hemşireleri azarlayıp, 'Ben salağım' yazdırmıştı.

'En zengini değiliz <br>ama en cömertiz'

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.
WhatsApp Web'te<br> yeni dönem

WhatsApp Web'te
yeni dönem

​Artık bilgisayarda da görüntülü görüşme özelliği aktif.

Çocuklar top oynarken keşfetti

Çocuklar top oynarken keşfetti

Çukurun içinden çıkanlar merak konusu oldu...

Sütte çıkan madde şaşırttı

Sütte çıkan madde şaşırttı

Gizemli hastalık Hindistan'da yüzlerce kişiyi hastanelik etmişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.
'Aramızda anlaşmazlık vardı'

'Aramızda anlaşmazlık vardı'

Hamile eşini, üç çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü.

Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

​Merkel koronavirüs aşısını bulan Şahin ve Türeci ile görüştü.
Oruç Reis'e <br>hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.
Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.