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Sinan Ateş soruşturmasında Tolgahan D. yeniden gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Tolgahan D. yeniden gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki avukat da gözaltına alındı.

10:58 . 25/01/2023 Çarşamba
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Sinan Ateş başından vurularak öldürülmüştü.

Sinan Ateş başından vurularak öldürülmüştü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alındı.


YENİ DELİLLER BULUNDU

Habertürk'ün haberine göre; Tolgahan D.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındığı öğrenildi. Tolgahan D. ile birlikte biri avukat 2 şüpheli daha gözaltına alındı.



#SİNAN ATEŞ
#ÜLKÜ OCAKLARI
#TOLGAHAN D.
25 dakika önce
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Sinan Ateş soruşturmasında Tolgahan D. yeniden gözaltına alındı
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