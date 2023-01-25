Sinan Ateş soruşturmasında Tolgahan D. yeniden gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alındı.