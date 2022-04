​Sınav Koleji Merkez Kampüs Türkiye birincisi oldu

Gelecek Problemlerine çözüm bulmaya yönelik olarak dünya çapında düzenlenen program için, SINAV KOLEJİ Merkez Kampüs 10. sınıf öğrencileri takım koçları Arda Koç liderliğinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başından itibaren “We are here to hear you!” mottosuyla işitme engelliler için farkındalık yaratmak, kısacası “Sessizliğin Sesi” olmak için çeşitli proje ve etkinlikler hazırladılar.

Öğrencilerimiz toplumsal bir problem olan ‘İşitme Engelli’ bireylerin toplumsal farkındalığını arttırmak ve duygudaşlık oluşturmak, gençlerimizin çevrelerindeki işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla etkinlikler ve projeler üreterek 9 Nisan Cumartesi günü yapılan FPS Ulusal Seçmelerinde Türkiye 1.si oldular ve Amerika Birleşik Devletleri’ne davet edildiler.