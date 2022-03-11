Sınav Okulları Lise Kademeleri Birleşmiş Milletler Simülasyonu’nda

SINAVMUN 2022 Sınav Okulları tarafından yaklaşık 40 farklı Sınav Koleji Kampüsünün 750 katılımcısı ile birlikte Antalya Mirage Park Resort’ta fiziksel olarak gerçekleşti. Konferansta öğrenciler Birleşmiş Milletler Konferansı simülasyonunun provasını yaptılar.

Sınav Okulları Lise Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SINAVMUN 2022 lise öğrencilerinin katılımı ile görkemli bir açılış seremonisiyle başladı. Öğrencilerin 3 gün boyunca tamamiyle İngilizce konuştuğu SINAVMUN 2022’de öğrenciler Birleşmiş Milletlerin delegeleri rolünde Dünya meselelerini tartıştılar. SINAVMUN Konferansları ile Sınav Okulları lise öğrencilerinin diplomasiyi öğrenmelerine, ingilizceyi etkin olarak kullanmalarını sağlarken aynı zamanda geleceklerindeki kariyerlerine hazırlanmalarına da katkı sağlıyor.

SINAVMUN 2022 ile öğrenciler dünya vatandaşı olarak yetişiyor

Model Birleşmiş Milletler Konferanslarında katılımcılar 21.yüzyıl becerilerini kazanıyor, yabancı dil becerilerini, genel kültür ve vizyonlarını geliştiriyorlar Model Birleşmiş Milletler Konferansları öğrencileri, uluslararası bir platformda bulunmanın heyecanını yaşıyorlar.

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Sınav Okulları tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilen SINAVMUN 2022 Birleşmiş Milletler Konferansı’ nda oturumlar İngilizce olarak düzenleniyor ve öğrenciler farklı ülkelerin delegelerini temsil ediyor. Komitelerde küresel ve güncel konular tartışılırken, öğrenciler evrensel duyarlılığa sahip ve farkındalıkları yüksek birer ‘Dünya Vatandaşı’ olarak yetişiyor.

Sınav Eğitim Kurumlarının SINAVMUN 2022 başarısı

Bu yıl ikincisi düzenlenen SINAVMUN 2022, 650 öğrenci, 35 akademik takımla, 65 observer ve yöneticilerle birlikte toplamda 750 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Türkiye çapında 650 öğrenci ile gerçekleşen SINAVMUN 2022 Konferansına katılan tüm delegelere Eaquals ve Oxford University Press gibi uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaları sunuldu. Konferansta 8 En İyi Delege Ödülü, 30 En İyi Çıkış Yapan Delege Ödülü ve 30 adet Mansiyon Ödülü de başarılı katılımcılara takdim edildi. En iyi delegelerin yarıştığı “Golden Eagle Debate” ile de kazanan delegemiz konaklama ve uçak karşılanarak İngiltere Londra dil okulu kazandı. SINAVMUN 2022 katılımcıları ise bu tartışmaları ve seremonileri büyük bir ilgi ile takip etti. Sınav Okulları öğrencileri aldıkları ödüllerle gurur kaynağı oldular.

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SINAVMUN 2022 Komiteleri

Bu yıl Antalya’da gerçekleşen SINAVMUN 2022 Konferansında 7 ayrı komite yer aldı. Delegelerin ECOSOC Committee, SOCHUM Committee, UNDP Committee, WHO Committee, UNEP Committee, UNSC Committee ve APEC Committee’ lerinde yer aldığı konferansta Dünya’ da var olan ya da olabilecek olası problemlere çözüm arandı ve önemli küresel meseleler tartışıldı.

Birçok farklı konunun tartışıldığı komitelerde adaylar;

• Ekonomik ve Sosyal Konsey Komitesi (ECOSOC Committee) ; Çatışma Yaşayan ve Çatışma Yaşamış Ülke Ekonomilerinin İnşa Edilmesi,

• Birleşmiş Milletler Çevre Programı Komitesi (UNEP Committee); İklim Değişikliğine Karşı Alınması Gereken Acil Aksiyonlar,

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Komitesi (UNDP Committee) ; Doğal Afet ve Kriz Zamanlarında Devletlerin Gerçekleştirmesi Gerekenler,

• Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Komitesi (APEC Committe) ; Kadınların Ekonomik Hayata Katılmasının Önündeki Engeller,

• Genel Kurul Sosyal Kültürel ve İnsani Haklar Komitesi (SOCHUM Committee) ; Çatışmalardan Etkilenen Çocuk ve Gençlerin Topluma Kazandırılması,

• Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC Committee) ; Yemen İç Savaşı ve

• Dünya Sağlık Örgütü Komitesi (WHO Committee) ise Koronavirüste Yeni Normal ve Aşılama gibi günümüzün konularını farklı ve uluslararası perspektifle birer dünya vatandaşı olarak ele aldılar ve çözüme kavuşturdular.

SINAVMUN 2022 Delegeleri Neler SINAVMUN Konferansı Hakkında Düşüncelerini Dile Getirdiler

SINAVMUN 2022 Konferansına katılım sağlayan delegeler, bireysel gelişimleri ile birlikte, Dünya standartlarında öğrenmiş oldukları İngilizceyi her açıdan geliştiren böylesine bir organizasyonu deneyimlemekten oldukça memnun kaldıklarını ve bu tarz organizasyonlara daha çok katılacaklarını belirttiler. Delegeler, Sınav Okulları bünyesinde yapılan açıklamalara istinaden önümüzdeki yıllarda bu tip organizasyonlara katılacaklarını planladıklarını ilettiler.

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SINAVMUN 2022’deki 8 En İyi Delege için verilen ödüller

SINAVMUN 2022’ de En İyi Delege Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi delegelere SINAVMUN 2022 Ödülleri ise şu şekilde verildi: