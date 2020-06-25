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EĞİTİM

Sınav öncesi kritik uyarı: Denemeler esnasında maske uyarısı

Uzmanlar, YKS’ye girecek öğrencilerin sınavdan birkaç gün öncesinde maske takarak test çözüp prova yapmaları tavsiyesinde bulundu. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, “Günde 10-25 dakikayla başlayarak son gün 1 saat maskeyle soru okuyup maskeyle alıştırma yapsınlar” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere streslerini azaltacak ve motivasyonlarını artıracak tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sınav öncesinde çalışmayı yavaş yavaş bırakıp zihinsel ve fiziksel olarak kendilerini yormayacak şekilde davranmasının önemli olduğunu belirten Coşkun, "Sınav öncesinde bu çok önemli. Öğrencilerin sınavla ilgili endişeleri olabilir. Bunlara odaklanmak yerine sınava odaklansınlar" diye konuştu.

MASKE DİKKAT DAĞITMASIN

Coşkun, öğrencilerin sınavdaki performansını nasıl arttıracağını düşünmesinin önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Sınavın sonuçlarını düşünmek onları çok daha fazla strese sokup kaygılarını arttıracaktır. Öğrenciler sınavda maske konusunda endişe yaşayabilirler. Bu çok normal bir durum. Kaygı yaşamaları çok normal ama kendileri gibi sınava giren binlerce öğrenci de var ve onlar da bu kaygıları yaşıyor. Sınavda 'yakınımdaki hasta mı?' diye düşünmesinler. Bunları düşünmek yerine sınava odaklanıp, en iyi performansı göstermeye odaklansınlar. Kendi soruları ve çözümleri dışında hiçbir şey düşünmesinler. Sınava kalan bu kısa sürede kendilerini maskeyle soru çözmeye alıştırsınlar. Günde 10-25 dakikayla başlayarak son gün 1 saat maskeyle soru okuyup maskeyle alıştırma yapsınlar."

SINAVLA ARANIZA MESAFE KOYMAYIN

  • Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çevik ise pandemi şartlarında sosyal mesafeye göre yapılacak olan bu sınavda genç üniversite adaylarının başarılı olması için şu önerilerini sıraladı: "Öğrencilerin YKS'ye sosyal mesafe ve salgın kaygısıyla girmemeleri gerekiyor. Öğrencilerin son haftada maskeyle test çözmelerini tavsiye ediyoruz. Sosyal mesafe endişesinin öğrencilerimizin sınavı ile aralarına mesafe koymamasını tavsiye ediyoruz."

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