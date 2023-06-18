Sınava bir dakikayla geç kalınca okul kapısından geri döndüler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Sınava katılan öğrencilere soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Türkiye genelinde yapılan sınav 13.15'te sona erdi.