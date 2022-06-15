Gündem Sınavsız üniversite yalanının üzerinden bir yıl geçti Kılıçdaroğlu Katarlı öğrenci iddiasını ne kanıtlayabildi ne özür diledi
POLİTİKA

'Sınavsız üniversite' yalanının üzerinden bir yıl geçti: Kılıçdaroğlu 'Katarlı öğrenci' iddiasını ne kanıtlayabildi ne özür diledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haziran ayında milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS'den saatler önce, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" iddiasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını servis eden muhalif medya organları iddiaların yalan olduğunu kabul ederek özür dilese de Kılıçdaroğlu, "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi" yalanını sürdürdü. Türkiye'de eğitim gören Katarlı öğrenci sayısı Kılıçdaroğlu bu iddiayı ortaya attığında 41 iken, Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi verilerine göre, bu rakam 2020-2021 öğretim sezonunda 28 oldu. 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimiyle helalleşeceğini söylese de geleceğiyle oynadığı YKS öğrencileriyle henüz helalleşmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sınavsız üniversite yalanının üzerinden bir yıl geçti: Kılıçdaroğlu Katarlı öğrenci iddiasını ne kanıtlayabildi ne özür diledi
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS’den bir gün önce "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" iddiasında bulunarak sınava girecek öğrencilerin duygularını istismar etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını Sözcü gazetesi başta olmak üzere bazı muhalif medya organları da servis etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasının ardından anlaşmanın askeri bir anlaşma olduğu ve sadece sınırlı sayıda askeri öğrenciyi kapsadığı açıklandı.

ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada söz konusu protokolün askeri sağlık alanında işbirliği protokolü olduğu bildirildi. Bakanlık protokolün Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan asker ve sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsadığını ve bu kişilerin misafir personel ve misafir öğrenci statüsünde olacağını kaydetti. Protokole göre her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

KILIÇDAROĞLU ASILSIZ İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Gelişmelerin ardından haberi servis eden yayın organları iddiaların yalan olduğunu belirtip özür dilese de Kılıçdaroğlu ve CHP'liler "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi" yalanını sürdürdü.

CHP lideri bu sürecin ardından parti grubunda yaptığı konuşmada "Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil" ifadeleriyle milyonlarca öğrencinin duygularıyla oynamaya devam etti.

TÜRKİYE'DE KAÇ KATARLI ÖĞRENCİ VAR?

Katarlı gençlere sınavsız tıp fakültesi hakkı tanındığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bu iddiayı ortaya attığında Türkiye'de 2019-2020 öğretim sezonunda Katarlı öğrenci sayısı 41'⁪di.

CHP liderinin iddiasının ardından geçen bir yılda ise bu sayının azaldığı görüldü. Yükseköğretim Bilgi Yönetimi Sistemi verilerine göre, Türkiye'de 2020-2021 öğretim sezonunda çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 28 Katar vatandaşı eğitim görüyor.

Toplumun her kesimiyle helalleşeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Katarlılara sınavsız üniversite' iddiasıyla geleceğiyle oynadığı YKS öğrencileriyle henüz helalleşmedi.

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