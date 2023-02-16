Sincan Belediyesi ekipleri hasar tespiti için Gaziantep’te

Sincan Belediyesi depremin ilk gününden itibaren hem insan gücü hem iş makinaları hem de yardımlarla bölgede canla başla yaraları sarmaya çalışıyor. Bütün bunların yanında deprem bölgesine teknik destek de sağlayan Sincan Belediyesi, mimar ve mühendislerden oluşan ekiplerle sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Binalarda taşıyıcı sistemlere, yığma yapılarda ise duvarlara bakan ekipler, binaların az hasarlı, çok hasarlı ya da oturulamaz olup olmadığını tespit ediyor.

Deprem bölgesini ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gaziantep ziyareti sırasında orada hasar tespitinde çalışan 6 kişilik belediye personeliyle bir araya geldi. Başkan Ercan, ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gaziantep’te bu zamana kadar 1150 evde hasar tespiti yaptıklarını belirten Sincan Belediyesi ekipleri Başkan Ercan’a ziyareti için teşekkür etti.





Başkan Ercan da “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte hasar tespiti yapan mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekibimizle bir araya geldik. Sahadaki bütün ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Afetin ilk anlarından beri hummalı çalışmalarıyla sahada, görev başında olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



















