Sincan Belediyesi Melek Kreşi ile Adıyaman’da

Deprem bölgesindeki çalışmalarına ara vermeden devam eden Sincan Belediyesi depremde yakınlarını ya da evini kaybeden, depremden etkilenen çocukları da unutmadı. Sincan Belediyesi Adıyaman’da depremzede çocuklar için kreş açtı. Rehabilitasyon ve etkinlik çadırı olarak kurulan Melek kreşi, çocukların yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa unutturabilmek için hizmet veriyor.





Depremden en çok etkilenenlerin başında çocuklar geliyor. Çocukların içinde bulundukları deprem bölgesinde rehabilitasyon ve sosyalleşme ihtiyaçlarını düşünen Sincan Belediyesi, hizmet verdiği Adıyaman bölgesinde bir kreş açtı. Büyük bir etkinlik çadırından oluşan Melek Kreşi, içinde okuma ve boyama kitapları, oyuncaklar ve etkinlik malzemeleri ile depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Okul öncesi yaş grubunun yanında 1.,2. ve 3. Sınıf öğrencilerinin de alındığı kreşte çocuklar için belli bir rutin oluşturulmaya çalışılıyor. Çocuklara bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışan eğitimci ve gönüllüler, onlara oyunlar oynatıyor, boyamalar ve dramalar gibi çeşitli eğlenceli faaliyetler yaptırıyor.





Zaman zaman film gecesi de düzenlenen kreşte doğum günü olan çocuklar için doğum günü kutlamaları da unutulmuyor. Yapılan bu etkinliklerle depremzede çocukların hayata katılımını ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanırken, arkadaşlarıyla bir arada oyunlar oynayarak acıları bir nebze hafifletilmeye çalışılıyor.































