Sincan Belediyesinden Muhtarlara bilgisayar hediye

Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen bir organizasyonla Sincan’da bulunan mahalle muhtarlarına, muhtarlıklarda kullanılmak üzere Başkan Ercan tarafından masaüstü bilgisayar ve fotokopili yazıcı hediye edildi.

Muhtarlar vatandaşın daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için muhtarlıklara verilen bilgisayarlar için Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Başkan Ercan da bilgisayarlar takdiminde yaptığı konuşmada “Muhtarlarımıza, emeklerini desteklemek ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bilgisayar hediyelerimizi takdim ettik.

Muhtarlarımız vatandaşın hizmeti için büyük emek veren demokrasi temsilcilerimiz. Hepsi doğrudan sandıkla seçiliyor. Dolayısıyla biz de

57 muhtarımız ve belediyemiz bir bütünüz. Sincan’ı daha güzel daha yaşanabilir bir Sincan haline getirmek için yola devam edeceğiz. Uğraşacağız, çalışacağız bizim işimiz bu. Muhtarlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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Sincan tarih ve kültür atlasını anlattı

Bilgisayar ve fotokopili yazıcıların muhtarlara takdiminin ardından olan Sincan Tarih ve Kültür Atlası, Başkan Ercan tarafından Sincanlı muhtarlara tanıtıldı. Sincan’ın tarihi öneme sahip yerleri alanında uzman tarihçiler tarafından ziyaret edilerek ve Osmanlı Arşivleri de taranarak hazırlanan Sincan Tarih ve Kültür Atlası ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak