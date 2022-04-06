Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün akşam Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanlarıyla yaptığı iftarın ardından ilçeden ayrılmadan önce aile ziyaretinde bulundu.

Baba Ahmet Aydın’ın bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle işten ayrılmak zorunda kaldığını, anne Zeynep Aydın’ın ise ameliyat olması gerektiğini öğrenen Bakan Murat Kurum, çifti ikna ederek ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılmasını sağladı. Ahmet Aydın’ı arayan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, ameliyat için işlemlerin başlatıldığı haberini verdi.

OYNAT 02:07 Bakan Kurum Aydın ailesinin yüzünü güldürdü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Sincan'da ikamet eden Aydın ailesini ziyaret etti.Bakan Kurum, yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kalan 3 çocuk babası Ahmet Aydın ile hasta olan eşi Zeynep Aydın'ın ameliyat ve tedavi süreçlerinin başlatılmasını sağladı.Kurum, tedavi süreci sonrası baba Aydın'a iş bulunacağını, üniversite sınavlarına hazırlanan ailenin büyük çocuğu için burs sağlanacağını ve kalan ev taksitlerini üstleneceklerini bildirdi. BiP'te paylaş

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Bakan Kurum, sahibi oldukları evin borcu olduğu için çalışmak zorunda olduğunu ancak hareket kabiliyetini yitirdiğini söyleyen Ahmet Aydın’a, “Evin borcunu dert etmeyin. Önce hem sizin hem de eşinizin tedavisine bakalım. Sağlığınıza kavuşun. Sonra sağlığınıza uygun bir iş bakalım.” dedi. Murat Kurum, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük’ü de arayarak, aileye bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla destek sağlanmasını istedi. Kurum, evin kalan borcunu da üstlenme sözü verdi.

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El birliğiyle Aydın ailesinin sorunlarını çözmek istediklerini belirten Bakan Murat Kurum, ailenin en büyük çocuğu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan İlknur Aydın için burs sağlanması talimatını verirken; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, İlknur için hazırlık kursu imkânı sağlanacağını, çocuklara eğitim desteği verileceğini ve baba Ahmet Aydın’a uygun iş bakılacağını söyledi.

Bakan Kurum, Aydın ailesinin çocukları lise öğrencisi İlknur, ortaokul öğrencisi Resul ve ilkokul öğrencisi Medine’ye çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kurum’a teşekkür eden baba Aydın, “Sayın Bakanım ben yetimhanede büyüdüm. Bana hep devletim sahip çıktı. Şimdi yine devletim sahip çıktı. Devletim sağ olsun. Sizler sağ olun. Televizyonda Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın aile ziyaretlerinde bulunduklarını görüyordum. ‘Bir gün bu garibin evine de gelinir mi?’ diyordum. Hayallerim gerçek oldu.” ifadelerini kullandı.

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