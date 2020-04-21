​Sincan'da 205 bin maske dağıtıldı, çalışmalar sürüyor

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı günler öncesinden önlem almaya başladı. 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren 146 cami, mescit ve Kur’an kursu, 96 resmi kurum, 178 sağlık kuruluşu, 133 belediye hizmet birimi, 265 park, bin 121 taksi, dolmuş, otobüs, taksi durağı; 200 resmi araç, 746 sivil araç, 136 ücretli iş yeri ve fabrika, 134 okul, 22 banka şubesi dezenfekte edildi. Bunların yanında 57 muhtarlık, 27 köy her hafta özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken, ATM’lerde günlük hijyen çalışması yapılıyor. Sokak ve caddeleri yıkama çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

Sincan Belediyesinin koronavirüs salgına karşı 14 Şubat’ta başladığı örnek seferberlik, yeni önlemlerle tüm hızıyla devam ediyor.

67 ton dezenfektan kullanıldı

Sincan’ın her köşesini karış karış dezenfekte eden ekipler, 219 km karelik cadde ve sokakta temizlik çalışması yaptı. Açık alanlarda 40 ton, kapalı alanlarda 20 ton, el hijyeni için 7 ton dezenfektan kullanıldı. Cadde ve sokaklar belli aralıklarla deterjanlı sularla yıkandı.

205 bin maske dağıtıldı

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri binlerce işyerini hijyen açısından ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetledi. Kurallara uymayanlara ceza verildi. Ayrıca şu ana kadar vatandaşa ücretsiz şekilde 205 bin maske dağıtımı yapıldı. Ekipler pazar yerlerinde de kuş uçurtmuyor.

İhtiyaç sahibi 280 aileye gıda yardımı, 120 aileye sıcak yemek yardımı ve 11 aileye yakacak odun yardımında bulunuldu.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli

Sincan Belediyesi koronavirüs sürecinde yardımlarını artırarak devam ettirdi. İhtiyaç sahibi 280 aileye gıda yardımı, 120 aileye sıcak yemek yardımı ve 11 aileye yakacak odun yardımında bulunuldu. Ayrıca içinde sıvıyağ, makarna, kuru baklagiller gibi 15 çeşit ürünün bulunduğu 291 adet gıda kolisi Temelli’de, 85 adet gıda kolisi Hurdacılar çadır kentte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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ATM’lerde günlük hijyen çalışması yapılıyor.

19 Nisan’da 190 kişinin ihtiyacı karşılandı

Sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar vefa destek ekibini arayabiliyor. 85 personel 65 yaş üstü vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları titizlikle karşılıyor. Ekipler 19 Nisan’da Sincan’da 190 kişinin yardımına koştu.