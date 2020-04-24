​Sincan'da 23 Nisan coşkusu: Balkonlar şenlendi, 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklar bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde geçirmek durumunda kaldı. Balkonlar süslendi, Türk bayrakları asıldı. Çocuklar yan yana gelemedi belki ama heyecanları balkonlara taştı, 23 Nisan neşe içinde geçti.

Sincan Belediyesi 23 Nisan Özel Turu düzenledi. Türk bayraklarıyla donatılan bir otobüs sokak sokak gezdi.Palyaçolar ve farklı çizgi film kahramanları otobüsün üzerinde çocukları selamladı. Çocuklarsa balkonlarda aileleri ile birlikte 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. 23 Nisan otobüsü çocukların büyük beğenisini topladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan meydanlarda, okullarda değil; evlerde kutlandı.

SAAT 21.00’DA SİNCAN BALKONLARDAYDI

Akşam saat 21.00’ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu hep bir ağızdan. İstiklal Marşı'nı okuyan yediden yetmişe binlerce vatandaş, coşkularını marşlar ve şarkılar söyleyerek sürdürdü. 23 Nisan’ı balkonlarında kutlayan çocuklar belediye ekiplerinin uzattığı mikrofonlara şarkılar söyledi, şiirler okudu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Balkonlarında 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocukları ve ailelerini selamlayan Başkan Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Balkonlarında 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocukları ve ailelerini selamlayan Başkan Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başkan Ercan, “Gazi Mustafa Kemal bu günü size armağan etti. Sevinin çocuklar, bugün sizin gününüz. TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü, yani milli egemenliğin ifadesi. Bundan 100 yıl önce olup bitenleri, ülkemizin geçirdiği aşamaları ve bu ülkeyi bize armağan eden şehitlerimizi anmak için de önemli bir gün. 100 yıl önce Türk milletinin asla esir edilemeyeceğinin ve bağımsızlığımıza göz dikilemeyeceğinin haykırışı.” değerlendirmesinde bulundu.

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Koronavirüs sürecine de değinen Başkan Ercan, “Salgın dolayısıyla zorlu günler geçiriyoruz, ama inşallah biraz daha sabrettiğimiz vakit ülkemiz aydınlık yarınlara merhaba diyecek, siz de sağlıklı iyi yetişmiş bireyler olarak bu ülkeyi daha yukarılara taşıyacaksınız. Gazi Meclisimiz Kurtuluş Savaşı’nın karargahı durumundaydı. 15 Temmuz’da tekrar gazi olma şerefine nail oldu. Gazi Meclisimizin ilelebet Türk milletinin egemenliğini temsil eden bir kurum olarak kıyamete kadar sürmesi dileklerimi buradan iletiyor, gözlerinde pırıltı, küçük bedenlerinde büyük yürekler barındıran çocuklarımızın ve aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum.” dedi.