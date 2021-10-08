Singapur Hava Yolları İstanbul'a sefer sayısını arttırdı

Singapur Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, bu olağandışı zamanlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, uçuşundan varış noktasına kadar yolcuların sağlığını korumak amacıyla sürekli yeni adımlar atıldığı belirtildi.
Açıklamada, 1 Kasım itibarıyla 2 olan haftalık sefer sayısının 3'e çıkarılacağı bilgisi verilerek, seferlerin, pazartesi, perşembe, cumartesi günleri karşılıklı yapılacağı kaydedildi.
Yolcuların uçuş tarifeleri için "https://www.singaporeair.com/e..." adresinden detaylı bilgiye ulaşacağı aktarıldı.