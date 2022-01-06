Gündem Sınır dışı edilmişti Terör şüphelisi yabancı kadın bu defa çifte pasaportla yakalandı
İSTANBUL

Sınır dışı edilmişti: Terör şüphelisi yabancı kadın bu defa çifte pasaportla yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen Özbek asıllı bir kadın, Türkiye’den çıkış yaparken İstanbul Havalimanı’nda çift pasaportla yakalandı. Şüpheli, sınır dışı işlemlerinin devamı için İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan, havalimanında yakalanan şüphelinin 2017’de İstanbul’da yapılan bir operasyonda yakalandıktan sonra sınır dışı edildiği de öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sınır dışı edilmişti: Terör şüphelisi yabancı kadın bu defa çifte pasaportla yakalandı
Arşiv

Edinilen bilgilere göre, Özbekistan vatandaşı D.K. adlı terör şüphelisi bir kadın, Türkiye’den ülkesine dönmek için 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’nda geldi. Kontrol noktasında pasaportu incelenen Özbekistan uyruklu D.K.’ye ait pasaportta yapılan incelemede kimlik sayfasında değişiklik olduğu fark edildi.

Bunu gören şüpheli yolcu, sonrasında kendisine ait olan M.K. ismine düzenlenmiş gerçek pasaportunu pasaport polisine gösterdi. Yapılan incelemelerde, pasaportun 7. sayfasında yer alan “Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış” damgasının sahte olduğu belirlendi.

Ayrıca Özbek yolcunun pasaportunda “DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı” ibareli tahdit kaydı girildiği de ortaya çıktı. Terör şüphelisinin, 9 Aralık’ta ülkesinin başkenti Taşkent’ten sahte Özbekistan umumi pasaportla Antalya Havalimanından yurda giriş yaptığı saptandı.

Öte yandan, havalimanında yakalanan şüphelinin 2017’de İstanbul’da yapılan bir operasyonda yakalandıktan sonra sınır dışı edildiği de öğrenildi.

PKK'den kaçan bir terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
PKK'den kaçan bir terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu

Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK zanlısı gözaltına alındı
DÜNYA
Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK zanlısı gözaltına alındı

PKK'den kaçan bir terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
PKK'den kaçan bir terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Testleri geçti

Testleri geçti

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak.
Bakan Kocadan kalabalık ortam ve omicron uyarısı

İşte Türkiye'de 2021'de çok satılan otomobil markaları.

​Bahçeli'den aşı açıklaması: Halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.

İşte Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.