Sınır dışı edilmişti: Terör şüphelisi yabancı kadın bu defa çifte pasaportla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Özbekistan vatandaşı D.K. adlı terör şüphelisi bir kadın, Türkiye’den ülkesine dönmek için 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’nda geldi. Kontrol noktasında pasaportu incelenen Özbekistan uyruklu D.K.’ye ait pasaportta yapılan incelemede kimlik sayfasında değişiklik olduğu fark edildi.

Bunu gören şüpheli yolcu, sonrasında kendisine ait olan M.K. ismine düzenlenmiş gerçek pasaportunu pasaport polisine gösterdi. Yapılan incelemelerde, pasaportun 7. sayfasında yer alan “Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış” damgasının sahte olduğu belirlendi.

Ayrıca Özbek yolcunun pasaportunda “DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı” ibareli tahdit kaydı girildiği de ortaya çıktı. Terör şüphelisinin, 9 Aralık’ta ülkesinin başkenti Taşkent’ten sahte Özbekistan umumi pasaportla Antalya Havalimanından yurda giriş yaptığı saptandı.

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Öte yandan, havalimanında yakalanan şüphelinin 2017’de İstanbul’da yapılan bir operasyonda yakalandıktan sonra sınır dışı edildiği de öğrenildi.

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