Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yok: 15 milyon 305 bin 232 TL gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı, Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, 3 ayda 72 kaçakçılık olayında 15 milyon 305 bin 232 TL gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Haziran ayında 94 gram captagon, 17 gram metamfetamin, 4 bin 140 litre motorin, 60 adet gözlük ve çerçevesi, 10 bin 175 kilo hırdavat ve inşaat malzemeleri, bin 894 adet diğer telefon cihazları, 21 kilo çay, 176 adet muhtelif gıda, 158 adet oto yedek parçası, 2 adet tabanca, 25 bin 100 kilo muhtelif hayvan yemi ve hayvansal vitaminler, 60 adet giyim eşyası, 109 adet bitkisel ilaç, bin 981 adet tıbbi ilaç, 2 litre alkollü içki, 10 adet araç, 200 adet elektronik sigara podu ve kartuşu (tütün), 75 adet puro, 6 bin 575 paket sigara, 39 adet haşere kovucu;

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Temmuz ayında 1 adet çekici (tır), 1 adet dorse, 173 adet bilgisayar aksamı, 3 bin 350 kilo boyalı örme kumaş, 34 adet cep telefonu, bin 519 adet cinsel uyarıcı hap, 40 kilo 374 kilo iç kaju kuruyemiş, 170 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 991 adet maytap, 42 bin 788 adet muhtelif tıbbi ilaç, 36 adet cep telefonu, 41 litre nargile tütünü aroması, 761 paket sigara, 20 litre alkollü içki, 3 adet araç; ağustos ayında ise 6 adet araç, 25 adet cep telefonu ve aksamı, 3 bin 500 paket sigara olmak üzere, 72 kaçakçılık olayında 15 milyon 305 bin 232 TL gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

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