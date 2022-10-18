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Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye’den, son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Suriye’nin kuzeyine tank, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor.

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Haber Merkezi İHA
Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Sınır ötesine tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Son günlerde Suriye’de sıkça yaşanan çatışmaların ardından, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden bölgeye askeri araç sevkiyatı yapılıyor. Karayoluyla gönderilen zırhlı araç, tank ve mühimmatın önce Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Müşterek Görev Merkezine, oradan da Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları ile terörden arındırılan bölgelere yönlendirileceği öğrenildi.



Öte yandan, geniş güvenlik tedbirleri arasında 4-5 araçlık konvoylar halinde yapılan sevkiyatların gün boyu sürmesi bekleniyor.

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