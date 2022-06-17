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EDİRNE

Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar

Bulgaristan sınırını geçmeye çalışan çok sayıda göçmen, Bulgar güvenlik güçleri tarafından önce darp edildi daha sonra ayakkabıları ve değerli eşyaları alınarak Edirne’ye gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar
Bulgar güvenlik güçlerince ayakkabıları alınarak yalın ayak Türkiye’ye itilen Afgan göçmenler, yaşadıkları zulmü anlattı.

Daha güzel hayat yaşama hayaliyle Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmek isteyen Afganistan uyruklu göçmenler, her defasında Bulgar ve Yunan unsurları tarafından ölüme terk ediliyor.

  • Bulgar güvenlik güçlerince ayakkabıları alınarak yalın ayak Türkiye’ye itilen Afgan göçmenler, yaşadıkları zulmü anlattı. Göçmenler, Bulgar unsurları tarafından dövüldükten sonra ayakkabılarının alındığını ve köpekleri ile kendilerine saldırıldığını belirtti.

İHA

“Türk jandarmasını çok seviyorum”

Köpekler ile korkutularak Türkiye’ye itildiklerini ifade eden Şems Aban, Bulgaristan’dan geçerek Almanya’ya çalışmak için gitmek istediğini belirtip, “Bulgaristan ile göçmenler çok problem yaşıyor. Benim ülkemde savaş olduğu için Almanya’ya gitmek istiyorum. Benim annem, babam ve kardeşlerim var. Onun için gidip çalışarak onlara bakmam gerekiyor. Benim memleketimde iş yok. Türkiye’yi ve jandarmayı seviyorum, Allah razı olsun. Bulgaristan askerleri ise üzerimize köpeklerini saldı” dedi.

İHA

"Köpeklerini üzerimize saldılar"

Bulgaristan sınırını geçmek üzereyken askerler tarafından yakalanan Salih Anistan, Bulgar güçlerinin kendilerine zalimlik yaptığını ifade ederek, “Bizi dövdükten sonra benim kardeşimin elbiselerini ve eşyalarını aldılar. Köpeklerini üzerimize saldılar. Daha sonra köpekler ayağımı ısırdı. Bulgaristan çok zalim” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan sınırından Selimiye Camii önüne kadar yürüyerek gelen göçmenler İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

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