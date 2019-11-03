Gündem Sınırda yakalandılar Oylamayla Fıstık ve Zeytin ismi verildi
GAZİANTEP

Sınırda yakalandılar: Oylamayla Fıstık ve Zeytin ismi verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak yollarla sokulmak istenirken ele geçirilen iki maymuna, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programda isimleri verildi. Vatandaşlar arasında yapılan oylamayla maymunlardan dişi olana 'Fıstık', erkek olana ise 'Zeytin' adı konuldu.

Haber Merkezi DHA
Fıstık ve Zeytin
Fıstık ve Zeytin

Habur Sınır Kapısı'nda 22 Ekim tarihinde Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, 'Makak' cinsi 2 maymun ele geçirildi. Maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Tedaviye alınarak gerekli bakımları yapılan maymunlar, sağlığına kavuştu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan maymunların isimlerini ise, hayvanat bahçesinin ziyaretçileri belirledi.

İnternet sitesine yapılan ankete katılan vatandaşların oyladığı isimlerden dişi maymun için 'Fıstık' ismi ön plana çıkarken, erkek maymun için ise 'Zeytin' ve 'Biber' isimleri eşit oranda oy aldı.

Erkek maymuna konulacak isim, Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlara soruldu.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve vatandaşlar katıldı.

  • Programda vatandaşlara seslenen Fatma Şahin, "Doğa ve canlılar burada bize emanet. Bu emanete sahip çıkmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sınırda yakalanan bu maymunlarımızın her türlü bakımları ve tedavileri yapıldı. Bizler de anket yaparak halkımıza isimleri ne osun diye sorduk. 200 isim içerisinden en çok oy alan isimleri belirledik. Lezzet başkenti olduğumuz için isimlerde hep bunun üzerinden gidiyor. Fıstık, Zeytin ve Biber isimleri öne çıktı. Dişi maymunun ismi Fıstık olarak kesinleşti. Erkek maymun için de siz kıymetli ziyaretçilere soracağız" dedi.

El kaldırarak oylamaya katılan ziyaretçiler, erkek maymuna 'Zeytin' ismini uygun gördü.

Öte yandan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan şempanze 'Can'a ise 4'üncü yaş günü dolayısıyla doğum günü partisi düzenlendi.

Fatma Şahin, 'Can'ın doğum günü pastasını keserek elleriyle pasta yedirdi.

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