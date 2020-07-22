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Sinop son dakika haberleri... Sinop Valisi Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, makam aracının otomobille çarpışması sonucu hafif şekilde yaralandı. Karaömeroğlu'nun yanı sıra kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, kontrol amacıyla hastanede olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Vali Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Vali Karaömeroğlu, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum" dedi.
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