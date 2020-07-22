Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

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Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme: Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilerek, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.