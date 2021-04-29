Sinoplu esnafa İstanbul'da ceza şoku: Hiç geçmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden üç kez ceza yedi

Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, “Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi “ dedi.