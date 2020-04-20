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SİNOP TÜRKİYE

Sinop'ta koronavirüsü yenen hemşire: Bu teşhisle bir odada yatmak çok zor

Sinop'ta koronavirüsü yenen hemşire: Bu teşhisle bir odada yatmak çok zor

Sinop'ta koronavirüs (Kovid- 19) testi pozitif çıkan hemşire Hülya Ünal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünal, "Koronavirüs teşhisiyle bir odada yatmak gerçekten çok zor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sinop'ta koronavirüsü yenen hemşire: Bu teşhisle bir odada yatmak çok zor
Sinop'ta koronavirüsü yenen hemşire: Bu teşhisle bir odada yatmak çok zor

Sinop'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Hülya Ünal (45), görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Ünal, taburcu edildi. Evinde 14 günlük karantinaya alınan Ünal yaşadıklarını anlattı.

Geçici görevle il dışına gittiğini anlatan Hülya Ünal, "Dönüşte hava ve kara yolculuğu yaptım. Bu aşamada da bir hastaya temasımız olmadığı halde bir şekilde bir yerden koronavirüs oldum. Sinop’a geldiğimizde sayın valimizin kararıyla 'il dışından gelenler, hastanede çalışanlar işe başlamadan 15 gün tecrit edilsin' denildi. İdaremiz de bu konuda hassas davrandı. Hiçbir belirti, hiçbir bulgu olmadığı halde 15 günlük karantinaya hiç tereddütsüz beni koydular. 14'üncü gün testim pozitif çıktı. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum. 14 gün sürede 'ben hasta değilim' deyip lütfen kendilerini karantinadan çıkartmasınlar. Çünkü benim 14 gün hiç belirtisiz sürecin sonunda son testim pozitif çıktı. Bunlara kulak verelim' dedi.

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"Evde kalmak daha iyi"

Sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığını anlatan Ünal, "Ama bir süre sonra bizim de hastalanmayacağımız kesin değil. Hizmet konusunda da sıkışacağız mutlaka. O yüzden hizmetin yürümesi adına lütfen söylenilen uyarıları dikkate alalım diyorum. Süreç olarak ise koronayla ilgili bir odada yatmak gerçekten çok zor. Burada bir süre empati yapma fırsatımız oldu. Çok zordu. Yani hasta içinde çok zor. Çalışan arkadaşlarımız için de çok zor. Bir taraftan ailesine ve kendisine bulaşmasından korkarken mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Bir tarafta kenarda kalmış gibi kendisi hissediyor. Kötü bir psikoloji. Bunu yaşamaktansa evinde 15 gün kalsalar daha iyi” diye konuştu.

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