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İstanbul haberleri: Çatışmada iki kardeşini kaybeden ağabey evinin önünde intihar etti

Sır olay: Çatışmada iki kardeşi ölen ağabey evinde kendini vurdu

Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, yas evi olarak toplanılan evinin önünde silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköy'de çatışma 2 kardeşi ölen ağabey evinde kendini vurdu.
DHA
Arnavutköy'de çatışma 2 kardeşi ölen ağabey evinde kendini vurdu.
Arnavutköy'de çatışma 2 kardeşi ölen ağabey evinde kendini vurdu.
DHA
Arnavutköy'de çatışma 2 kardeşi ölen ağabey evinde kendini vurdu.

İstanbul Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşen olayda, aralarında 'dolmuş kahyalığı' nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, yakınlarının yas evi olarak toplandığı kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI, YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kendi evinin önünde kafasına ateş eden ağabeyin kullandığı silahın tutukluluk yaptığı ve yaralanan Yaşar Yıldız'a ilk müdahaleyi çevredekilerin yaparak, kan kaybını önlediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Yaşar Yıldız, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yaşar Yıldız'ın, ilerleyen saatlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Ağabey Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.

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