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ANTALYA

Sır ölüm: 19 yaşındaki oğlu buldu

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal (42), seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. İlçedeki bir okulda aşçı olarak çalışan ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Günal’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Sır ölüm: 19 yaşındaki oğlu buldu
Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu.

Serik’te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi.

Hatice Günal (42).
DHA
Hatice Günal (42).

Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DHA
Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal’ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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