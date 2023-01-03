Sıra İnönü ve Ecevit’le anılan isimlerde: İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda

Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Necmettin Cevheri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinleştirmek için partinin eski liderlerine yöneldi. Son dönemde parti içine dönük “Benimle misiniz?” çağrılarını artıran Kılıçdaroğlu'nun son olarak Deniz Baykal ile görüntü vermesi adaylık yolunda CHP içini tahkim etme manevrası olarak yankılandı. Eski liderler Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin’le çeşitli etkinliklerde bir araya gelen, Erdal İnönü'nün yakın çalışma ekibiyle dirsek temasını kesmeyen Kılıçdaroğlu'nun, yakın zamanda Bülent Ecevit'e yakınlığıyla tanınan çevrelerle de temasa geçmesi bekleniyor.

SARAÇHANE’YE KARŞI HAMLE

Yaklaşan seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun söz konusu stratejisini yorumlayan CHP'li bir kaynak, hamlenin gerekçesini Saraçhane fotoğrafına bağladı. CHP’li kaynak, “Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında Saraçhane'de başlayan iş birliğinin önünü kesmek için CHP'nin eski yöneticilerinin desteğini arkasında görmek istiyor. Kılıçdaroğlu’nun, Deniz Baykal’ı ziyareti etmesi de bu çerçevede okunabilir” dedi.

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YENİ ZİYARETLER GELEBİLİR

CHP içinde, Kılıçdaroğlu'nun iki yıldır görüşmediği Baykal'la görüşmesini “Mevcut yönetimin geçmiş yönetimle barışma adımı” olarak yorumlayanlar da var. Bu görüşü savunan bir isim, Kılıçdaroğlu’nun “Seçim yaklaştıkça adaylığı konusundaki her riski azamiye indirerek çalıştığını” vurguladı. Aynı isim, Kılıçdaroğlu'nun “6'lı masada adaylığını tartışmaya açmaya çalışan çevrelerinin rızasını almadan olurunu almak istediğini” de sözlerine ekledi. Solun eski liderlerinden Erdal İnönü'nün yakın çalışma ekibiyle dirsek temasını kesmeyen Kılıçdaroğlu'nun, CHP içindeki ‘10 Aralık’ grubuyla yakınlığına işaret edenler, ‘Baykal ziyareti’ benzeri temaslarının devamının gelebileceğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede, Kılıçdaroğlu'nun İnönü ailesinin önde gelen isimlerinin yanı sıra eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e yakınlığıyla tanınan çevrelerle de temasa geçmesi bekleniyor.

GÜÇ ALMAK İSTİYOR

CHP’nin önceki liderleri Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile partisinin etkinliklerinde boy gösteren Kılıçdaroğlu'nun, Baykal ile sağlık sorunları nedeniyle yana yana gelemediğini ifade eden Genel Merkez kaynakları, Baykal'ın seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldığını söyledi. Öte yandan Baykal'a yakınlığıyla bilinen isimler, Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini söyledi.