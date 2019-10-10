Sırakaya, 'Mavi Kart’ sahibi öğrencilerin mağduriyeti için YÖK ile görüştü AK Parti İstanbul Milletvekili Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu ve Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi Zafer Sırakaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile bir araya geldi.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 11:05 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 12:08 Yeni Şafak