Gündem Sırakaya, Mavi Kart sahibi öğrencilerin mağduriyeti için YÖK ile görüştü
POLİTİKA

Sırakaya, 'Mavi Kart’ sahibi öğrencilerin mağduriyeti için YÖK ile görüştü

AK Parti İstanbul Milletvekili Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu ve Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi Zafer Sırakaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Rahmi Er - Zafer Sırakaya
Prof. Dr. Rahmi Er - Zafer Sırakaya

Sırakaya, YÖK’ün yurtdışında yaşayan ve öğrenim gören Mavi Kart sahibi öğrenciler için Tıp, Hukuk, Öğretmenlik, Diş Hekimliği bölümleri için kontenjanı yüzde 10’a düşürmesinin ardından ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er ile görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, ‚Mavi Kart‘ sahibi olan öğrencilere yönelik kontenjan uygulamasının YÖK Genel Kurulu’nda yeniden ele alınacağının sözünü verdi.

Sırakaya da mağduriyetin giderilmesi adına konunun takipcisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

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