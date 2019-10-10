Sırakaya, 'Mavi Kart’ sahibi öğrencilerin mağduriyeti için YÖK ile görüştü

Sırakaya, YÖK’ün yurtdışında yaşayan ve öğrenim gören Mavi Kart sahibi öğrenciler için Tıp, Hukuk, Öğretmenlik, Diş Hekimliği bölümleri için kontenjanı yüzde 10’a düşürmesinin ardından ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er ile görüştü.
Yapılan görüşmenin ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, ‚Mavi Kart‘ sahibi olan öğrencilere yönelik kontenjan uygulamasının YÖK Genel Kurulu’nda yeniden ele alınacağının sözünü verdi.
Sırakaya da mağduriyetin giderilmesi adına konunun takipcisi olmaya devam edeceklerini söyledi.