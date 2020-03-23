Gündem Sıranın ucu bucağı görünmüyor Çalışma süresi kısalınca banka önlerinde kuyruklar oluştu
ERZİNCAN

Sıranın ucu bucağı görünmüyor: Çalışma süresi kısalınca banka önlerinde kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgenin ardından saat 12.00’de açılan bankaların şubeleri önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

Çalışma süresi 5 saate düşen bankaların önünde açılışı bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

  • Erzincan’da banka sırası bekleyenlerin arasında yaşlı vatandaşların olması ihtimaline karşın banka yetkilileri 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara işlem yapılmayacağını duyurdu.

İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

‘Banka içerisine sınırlı sayıda müşteri alınacak’

Banka önlerinde beklemeye koyulan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan banka yetkilileri, tek seferde veznelerdeki çalışan sayısının 2 katı kadar vatandaşın banka içerisine alınacağını söyledi.

Yasağa rağmen işlem için sırada beklediler

  • İçişleri Bakanlığı, ikinci bir karara kadar bankalardaki işlemlerin bu şekilde devam edeceğini bildirdi. Yetkililerin açıklaması üzerine banka kuyruğunda bekleyişe devam eden vatandaşların arasında bazı yaşlı vatandaşların da olması dikkat çekti.

İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

İHA
Banka önlerinde kuyruklar oluştu.

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