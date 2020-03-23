Sıranın ucu bucağı görünmüyor: Çalışma süresi kısalınca banka önlerinde kuyruklar oluştu

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Adalet hizmetlerinde koronavirüs salgınına yönelik alınacak tedbirlerle ilgili düzenlene ikinci koordinasyon toplantısından sonra konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Tekrar ediyorum ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır" dedi. Adliyelerde nöbet sistemine geçildiğini açıklayan Gül, noterlerin de nöbetleşe hizmet vereceğini duyurdu.