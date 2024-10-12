Sırbistan'dan dünyaya çağrı: İsrail'e 'Dur' deyin Filistin'i tanıyın

Eğer biz siyasetçiysek, eğer siyasi liderlersek bu konularda bu kararı biz kendi arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız