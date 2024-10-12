Sırbistan'dan dünyaya çağrı: İsrail'e 'Dur' deyin Filistin'i tanıyın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le yaptığı toplantıda, İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına 'Artık dur' denilmesi gerektiğini söyledi.7 Ekim 2023'ten bu yana 9 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığını belirten Erdoğan, "Hâlâ bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki yaptığı Arnavutluk ziyaretinin ardından dün de Sırbistan’a gitti. Erdoğan, Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa görüşen iki lider, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı. Türkiye ile Sırbistan arasında iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı törene katılan
Erdoğan
ve
Vucic
, ortak basın toplantısında konuştu.
GERİLİMLERE SAĞDUYUYLA YAKLAŞILMALI
GERİLİMLERE SAĞDUYUYLA YAKLAŞILMALI
Görüşmede, Vucic ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirten Erdoğan,
“Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım”
ifadelerini kullandı.
‘ARTIK DUR’ DENİLMESİ GEREK
‘ARTIK DUR’ DENİLMESİ GEREK
Erdoğan, Vucic ile yaptıkları istişarede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha ifade ettiğini, kalıcı barışa dönük gayretleri sürdürme kararlılığında olduklarını mevkidaşıyla paylaştığını dile getirdi. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dramın da gündemlerinde yer aldığını kaydeden
Erdoğan
, sözlerini şöyle sürdürdü: “
İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına ‘Artık dur’ denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir.”
KATLİAMI BİTİRMEK ASLİ SORUMLULUK
KATLİAMI BİTİRMEK ASLİ SORUMLULUK
Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hâlâ bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.
Geleceğe yürüyeceğiz
Geleceğe yürüyeceğiz
Balkanlar'daki istikrara dair bir soruyu cevaplayan
Erdoğan
, “
Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir” diye konuştu. Bunun için el ele verdiklerini ve arkadaşlarını görevlendirdiklerini belirten Erdoğan, “
Şimdi bu çalışmayı yapacaklar ve kimse de ‘Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik içeriğinde neler olması gerekir
?’
, bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız ve adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle, geleceğe yürüyeceğiz” dedi.
Savunmada iş birliği
Savunmada iş birliği
Bir gazetecinin savunma sanayii alanında yapılması planlanan iş birliğine ilişkin sorusu üzerine
Erdoğan
, “
Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Biz, bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri bakanlarımıza ve Savunma Sanayii başkanlarımıza görevleri verdik, onlar çalışmalarını yürütecekler ve peyderpey adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz
” ifadelerini kullandı. Erdoğan, kendilerinin atacağı bu adımlardan hoşlananlar ve hoşlanmayanlar da olabileceğini dile getirerek, “
Eğer biz siyasetçiysek, eğer siyasi liderlersek bu konularda bu kararı biz kendi arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız
” diye konuştu.
Erdoğan çok iyi bir dost
Erdoğan çok iyi bir dost
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ikili ilişkilerin güçlenmesine daha da katkı sağlayacağını belirterek görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını söyledi. İki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini de değerlendirdiklerine işaret eden Vucic, “
Her zaman Erdoğan'dan öğrendiğim çok şey oluyor
. Görüşmelerimizin Sırbistan ve Sırp halkına da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz bir ülke. Bu hem siyasi hem ekonomik hem Avrasya düzeyinde önemli, küresel ölçekte de önemli
” değerlendirmesinde bulundu.
BALKANLAR'DAKİ SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYOR
BALKANLAR'DAKİ SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYOR
“Türkiye vatandaşlarının ve halkının çıkarına göre bağımsız, kontrollü bir ülkeye liderlik eden Erdoğan'ın siyasi konumunu son derece takdir ediyoruz”
diyen
Vucic
,
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'daki sorunları çok iyi anlıyor ve her zaman diyaloğun sorunların tek çözüm yolu olduğunu söylüyor”
ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda çok iyi bir dost olduğunu aktaran
Vucic
, “Ailemden biri hasta olsa hemen arar. Böyle düşünceli insanlar çok nadirdir. Benim hayatımda ise yok denecek kadar azlar. Erdoğan gelmeden önce Türkiye'nin nasıl göründüğüne bakın. Ülkesinin görünüşünü değiştirdi. Bugün Türkiye, dünyanın en modern ülkelerinden biri” dedi.
19 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
19 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.
Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti. Büchner, ziyarette Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağını aktararak, “
Burada Türkiye önemli bir ortaktır
” vurgusu yaptı.
11 anlaşma imzalandı
11 anlaşma imzalandı
- Türkiye ile Sırbistan arasında enerji, ticaret, teknoloji, spor, sosyal güvenlik, afet yönetimi ve medya alanlarının da içinde bulunduğu 11 iş birliği anlaşması imzalandı. Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Gençlik Alanında Mutabakat Zaptı, Akademik Mutabakat Zaptı gibi anlaşmalara imza atıldı.
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