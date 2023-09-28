Şirinevler'deki patlama anı kamerada: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ölü ve yaralılar var

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Patlama anı kamerada

Bahçelievler Şirinevler 7’inci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor.













Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan ilk açıklama

Meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaptığı ilk açıklamada meydana gelen patlamada bir can kaybı olduğunu açıkladı.









İstanbul Valiliği: Patlamanın sebebi doğalgaz sıkışması

Patlama sonrası bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada "İstanbul'un Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bina tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.







