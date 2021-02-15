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ANKARA

Şırınga çikolata ölümüne neden olmuştu: Mert Yağız Köksal'ın ölümünde yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Haber Merkezi AA
Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine dava açıldı.
Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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