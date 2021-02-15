Şırınga çikolata ölümüne neden olmuştu: Mert Yağız Köksal'ın ölümünde yeni gelişme Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Haber Merkezi 15 Şubat 2021, 12:46 Son Güncelleme: 15 Şubat 2021, 12:54 AA