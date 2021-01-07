Okuma yazmayı EBA’dan öğrendi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzaktan eğitim için hayata geçirdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) okuma yazma bilmeyen bir velinin de hayatını değiştirdi. Şırnaklı 5 çocuk annesi Saliha Uygur, en küçük çocuğu ile beraber girdiği dersler sayesinde okuma yazma öğrendi.

ÖĞRETMEN BANA DA ÖDEV VERİYOR

Ailevi nedenlerden dolayı okula gidemediği için okuma yazmayı bilmediğini söyleyen Uygur, okuma yazma öğrenme sürecini şöyle anlattı: “Salgın sürecinde çocuklarım uzaktan eğitime başladı. Çocuklarımın en küçüğü Hasan ile, öğretmeninden de izin alarak derslere katıldım. İlk başlarda biraz zorlandım. Ama okuma yazmayı öğrendikçe daha çok sevmeye başladım. Kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrendim. Şimdi matematik sorularını çözüyorum. Öğretmenimiz çocuğumla beraber bana da ödev veriyor. Çoğu zaman oğlumla ödev yapıyoruz. Aslında her velinin mutlaka öğrencisiyle yakından ilgilenmesi gerekiyor. Okuma yazmayı öğrendikten sonra artık resmi kurumlarda kendimi rahatlıkla ifade ediyorum. Bana bu konunda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

KAYITSIZ KALAMADIM

Saliha Uygur’a okuma yazma öğreten Silopi Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulunda görevli öğretmen Gizem Alarcin, Uygur’un, okuma yazma bilmemesine rağmen çocuğuna yardımcı olmak için sürekli canlı derslere katıldığını anlattı. Uygur’un canlı derslere katılım sağlamayı çok istediğini, bazen öğrencilere sorduğu soruları kendisinin cevapladığını kaydeden Alarcin, velisinin eğitime olan aşırı ilgisine kayıtsız kalamadığını, onunla ders sonrası özel olarak ilgilenmeye başladığını belirtti. Velisinin kısa bir zamanda okuma ve yazmayı öğrendiğini dile getiren Alarcin, “Okuma yazmayı öğrendikten sonra öğrencime daha çok yardımcı olmaya başladı. Ev ödevlerini beraber hazırlıyorlar. Bu da bizleri çok memnun ediyor” dedi.