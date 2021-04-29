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Gündem Şırnak ve Hakkaride Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı
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Şırnak ve Hakkari'de Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı - Son dakika

Şırnak ve Hakkari'de Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı.

Haber Merkezi AA
Şırnak ve Hakkaride Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı - Son dakika
Güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak’ın kuzeyinde icra edilmekte olan Pençe-Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta Eren Cudi-Besta ve Hakkari'de Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı.

Bahse konu operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel 352 operasyonel tim görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 işbirlikçi yakalandı. 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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