Şırnaklı baba çocuklarına kardan adam yerine kardan at yapıp poz verdiler

Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası Remzi Cin isimli bir vatandaş, evinin önünde çocukları için kardan adam yerine kardan at yaparak süsledi. Remzi Cin, yapmış olduğu kardan ata kömürden göz ve ve ağız yaparak çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Remzi Cin, "Aylardır kar özlemi çekiyorduk. Nihayet yağdı, sabah uyandığımızda her taraf beyaza bürünmüştü. Çocuklarım bir kardan adam yapmamı istedi ben de farkındalık olsun diye at yaptım. Güzel bir gün oldu" dedi.

FOTOĞRAF 4 Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası Remzi Cin isimli bir vatandaş, evinin önünde çocukları için kardan adam yerine kardan at yaparak süsledi. Remzi Cin, yapmış olduğu kardan ata kömürden göz ve ve ağız yaparak çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Remzi Cin, Aylardır kar özlemi çekiyorduk. Nihayet yağdı, sabah uyandığımızda her taraf beyaza bürünmüştü. Çocuklarım bir kardan adam yapmamı istedi ben de farkındalık olsun diye at yaptım. Güzel bir gün oldu dedi. kardan adam yerine kardan at yaptılar: Bir de üzerine bindiler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam yerine kardan at yaparak sırtına bindi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder