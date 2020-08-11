Şırnak'ta HDP'li 5 yöneticiye 'cinsel taciz' soruşturması Yine HDP yine cinsel istismar skandalı: HDP'li 5 yöneticiden bir kadına cinsel taciz Geçtiğimiz günlerde HDP'li vekil Tuma Çelik'in Mardin'de seçim çalışmaları sırasında kahvesine ilaç atarak cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmasının ardından partiden istifa etmişti. HDP'de bir skandal da Şırnak'tan geldi. HDP Cizre teşkilatında görevli 5 yöneticinin bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2020, 10:40 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020, 10:45 DHA