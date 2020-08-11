Yine HDP yine cinsel istismar skandalı: HDP'li 5 yöneticiden bir kadına cinsel taciz

Şırnak'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
PARTİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA TANIŞTILAR CİNSEL TACİZE UĞRADI
- Cizre HDP İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kadının şikayeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.
SEÇİM ÇALIŞMALARI SIRASINDA TECAVÜZ SKANDALI
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili çalışmaları sırasında yine HDP teşkilatında çalışan D.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.