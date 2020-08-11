Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yine HDP yine cinsel istismar skandalı HDPli 5 yöneticiden bir kadına cinsel taciz
ŞIRNAK

Şırnak'ta HDP'li 5 yöneticiye 'cinsel taciz' soruşturması

Yine HDP yine cinsel istismar skandalı: HDP'li 5 yöneticiden bir kadına cinsel taciz

Geçtiğimiz günlerde HDP'li vekil Tuma Çelik'in Mardin'de seçim çalışmaları sırasında kahvesine ilaç atarak cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmasının ardından partiden istifa etmişti. HDP'de bir skandal da Şırnak'tan geldi. HDP Cizre teşkilatında görevli 5 yöneticinin bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Şırnak'ta 5 HDP'li yöneticiye soruşturma açıldı.
Şırnak'ta 5 HDP'li yöneticiye soruşturma açıldı.

Şırnak'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

PARTİ ÇALIŞMALARI SIRASINDA TANIŞTILAR CİNSEL TACİZE UĞRADI

  • Cizre HDP İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kadının şikayeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadını dinledi
GÜNDEM
Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadını dinledi

SEÇİM ÇALIŞMALARI SIRASINDA TECAVÜZ SKANDALI

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili çalışmaları sırasında yine HDP teşkilatında çalışan D.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme: TBMM mağdur kadını dinleyecek
GÜNDEM
HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme: TBMM mağdur kadını dinleyecek

HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in cinsel tacizde bulunduğu kadının avukatı ilk kez konuştu: Elimizde yeterli delil var, gerekli cezayı alacak
GÜNDEM
HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in cinsel tacizde bulunduğu kadının avukatı ilk kez konuştu: Elimizde yeterli delil var, gerekli cezayı alacak

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
GÜNDEM
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi
GÜNDEM
Tecavüzle suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik partiden ihraç edildi

Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti: HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
GÜNDEM
Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti: HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Abone Ol Google News
İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı.
Korsan taksicilerden yeni yöntem

Korsan taksicilerden yeni yöntem

​Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar...
Bundan taviz vermeyiz

Bundan taviz vermeyiz

​Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.

O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

Benim hatamı yapmayın

Benim hatamı yapmayın

​Fenerbahçeli eski futbolcu koronavirüse yakalandı
14 ile yağış uyarısı

14 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yeni bir<br>felaket önlendi

Yeni bir
felaket önlendi

​Dere kenarında yapılan ıslahlar sonuç verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.