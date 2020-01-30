Şırnak'ta 780 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

AA Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldı.

GÜNDEM Hatay'da 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

AA Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldı.

GÜNDEM Hakkari'de 825 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

GÜNDEM Batman'da 795 güvenlik görevlisinin katılımıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı