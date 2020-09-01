Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şırnakta kavga eden iki personelin akıbeti belli oldu Görevden uzaklaştırıldılar
ŞIRNAK

Şırnak'ta kavga eden iki personelin akıbeti belli oldu

Şırnak'ta kavga eden iki personelin akıbeti belli oldu: Görevden uzaklaştırıldılar

Şırnak Valiliği, görev sırasında kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Valilik ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edildiğini de açıkladı.

Haber Merkezi AA
Polis ve bekçinin birbirine girdiği anlara kameralara böyle yansıdı.
Polis ve bekçinin birbirine girdiği anlara kameralara böyle yansıdı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki sanayi kontrol noktasında görevli personel arasında çıkan kavgayla ilgili görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi Sanayi Kontrol Noktası'nda görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup, bahse konu olay üzerine her iki personel 30 Ağustos tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir."

Şırnak'ta arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Şırnak'ta arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yunanistanın Türkiye korkusu

Yunanistan'ın Türkiye korkusu

​Ordu için harekete geçtiler.
Ukrayna bunu konuşuyor

Ukrayna bunu konuşuyor

Üniversite laboratuvarını uyuşturucu imalathanesine çevirdiler...
Fcaebook<br>Müslümanların haklarını çiğnetiyor

Fcaebook
Müslümanların haklarını çiğnetiyor

İfade hürriyeti ve azınlık haklarına büyük darbe.

​CHP'yi destekleyen kanalı Akın İpek kurdurtmuş...

Sokak ortasında öldürüldü

Sokak ortasında öldürüldü

​Hayatını kaybeden başpehlivanın son paylaşımı yürek burktu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

20 bin öğretmen atandı

20 bin öğretmen atandı

Atama sonuçlarını adaylar e-Devlet'ten öğrenilecek.

Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankarta tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.