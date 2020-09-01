Şırnak'ta kavga eden iki personelin akıbeti belli oldu Şırnak'ta kavga eden iki personelin akıbeti belli oldu: Görevden uzaklaştırıldılar Şırnak Valiliği, görev sırasında kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Valilik ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edildiğini de açıkladı.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 18:01 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 18:06 AA