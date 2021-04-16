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Gündem Şırnakta korkunç olay 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehrine attı
ŞIRNAK

Şırnak'ta korkunç olay: 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atıp olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin suya atlamasıyla nehirden çıkarıldıktan sonra hastanede tedaviye alınıp, doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Şırnakta korkunç olay: 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehrine attı
3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı.

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşandığı öğrenilen H.M., oğlu K.M.'yi gezmek için dışarı çıkardı. H.M., iddiaya göre, parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çevredekiler Dicle Nehri'ne atlayarak K.M.'yi sudan çıkardı.

DHA

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba H.M., gözaltına alındı.

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