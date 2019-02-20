Gündem Şırnakta PKK/KCK operasyonu 14 gözaltı
ŞIRNAK

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "Terör örgütüne milis ve iş birlikçe kazandırma ile yardım yataklık yaptıkları" gerekçesiyle 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki gözaltı işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi.
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