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Gündem Şırnakta PKKlı teröristlerle çatışma 2 şehit
ŞIRNAK

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehit

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehit

Şırnak'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, "Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
ARŞİV
ARŞİV

Şırnak merkeze bağlı Görmeç köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup terörist tespit etti.

Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

MSB: 2 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, yaralı askerlerimize ilişkin yaptığı açıklamada "Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi.

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