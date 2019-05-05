Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehit

Şırnak merkeze bağlı Görmeç köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup terörist tespit etti.
Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
MSB: 2 askerimiz şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı, yaralı askerlerimize ilişkin yaptığı açıklamada "Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi.