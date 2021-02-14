Gündem Şırnakta Türk semenderi görüntülendi Böyle güzel bir hayvanın bahçemde olması mutlu etti
ŞIRNAK

Şırnak’ta Türk semenderi görüntülendi: Böyle güzel bir hayvanın bahçemde olması mutlu etti

Şırnak’a 35 kilometre uzaklıkta olan Hilal beldesinde nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Şırnak'ta görüntülendi.
Şırnak'ta görüntülendi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Vedat Babat bahçesinde fark ettiği sarı-siyah renkli kertenkele benzeri canlının fotoğrafını çekti.

BENİ MUTLU ETTİ

Babat, yaptığı araştırmayla hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi olduğunu öğrendi. İlk gördüğünde hayvanı değişik bulduğunu belirten Babat, "Böyle güzel bir hayvanın bahçemde olması beni mutlu etti. Çok yavaş hareket ediyordu, ilk önce soğuktan olduğunu düşündüm, ne yapabilirim diye düşündüm, sonra ışık tutunca hareket ettiğini ve uzaklaşmak istediğini fark ettim. Bahçede uzaklaşana kadar bekledim ve gözden kayboldu" dedi.

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