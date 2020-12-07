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Gündem Şırnakta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
ŞIRNAK

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 184,4 gram eroin, 18,82 gram sentetik uyuşturucu, 139,47 gram esrar, 0,98 gram bonzai ve 1350 lira para ele geçirilmişti.

Haber Merkezi AA
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde çok sayıda uyuşturucu bulundu.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde çok sayıda uyuşturucu bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucular

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 184,4 gram eroin, 18,82 gram sentetik uyuşturucu, 139,47 gram esrar, 0,98 gram bonzai ve 1350 lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, H.D, H.U, M.M.S, S.Y, S.D. ve C.O. tutuklandı, S.G, F.G. ve O.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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