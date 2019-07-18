Gündem Şırnakta yaralanan askerimiz şehit oldu
ŞIRNAK

Şırnak'ta yaralanan askerimiz şehit oldu

Şırnak'ta 11 Temmuz'da EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan askerimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şırnak'ta 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Şırnak bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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